Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня

Поки долар і євро падають, в п'ятницю, 17 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 16 квітня, не змінився і становить 3,17 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю впав на 1 копійку і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,17 3,72 Максимальний 3,52 4,00 Мінімальний 2,40 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

Також Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.