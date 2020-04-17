підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня
17 квітня 2020, пʼятниця, 11:12 19
Економіка 2020-04-17T12:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня

Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Поки долар і євро падають, в п'ятницю, 17 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 16 квітня, не змінився і становить 3,17 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю впав на 1 копійку і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,17 3,72
Максимальний 3,52 4,00
Мінімальний 2,40 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 квітня на коп. до 8,12 27,4247 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,87 коп. до 27,0431 UAH/USD.

Також Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Рубль майже "завмер" в четвер. Курс нацвалюти на 1...
Рубль почав падати в обмінниках Києва. Курс російс...
Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти...
Рубль в понеділок почав падати. Курс російської на...
Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС
В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених
Новини
За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, - Кличко 13:06
В АТБ мають намір продовжувати відкривати нові магазини в 2020 незважаючи на карантин 12:51
Екологи пояснили, чому в Києві виникла пилова буря 12:48
Іонинський монастир закривають на карантин 12:30
В Amazon влаштують онлайн-мітинг і візьмуть вихідний в один день через звільнених працівників 12:27
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
У МВС заявили, що генерал-майор СБУ Шайтанов готував замах на Авакова 22:44
більше новин
У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok