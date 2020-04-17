Количество жертв коронавируса в Ухане оказалось намного больше

Ранее стало известно, что перед официальным объявлением эпидемии коронавируса Китай скрывал это еще около недели, а на тот момент стране уже было более 3 тысяч инфицированных. Тем временем, стало известно, что Ухань также недосчитал количество инфицированных COVID-19. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что до последнего времени количество жертв в Китае составляло 3 342 человека, теперь это число возросло до 4 632. Стало известно о 1 290 новых жертвах.

При этом власти Уханя уверяют, что не пытались скрыть реальное количество жертв, а просто получили обновленные данные из больниц.

Как сообщали Українські Новини, Китай запретил публиковать научные работы экспертов и ученых о происхождении коронавируса без предварительного согласия Минздрава КНР.

Кроме того, на материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая.

Тем временем, в Южной Корее коронавирусом повторно заразились 140 пациентов, а Грузия с сегодняшнего дня запрещает передвижение на легковых автомобилях.