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17 апреля 2020, пятница, 10:01 973
Азия 2020-04-17T10:01:40+03:00
Українські Новини
Количество жертв коронавируса в Ухане оказалось намного больше

Количество жертв коронавируса в Ухане оказалось намного больше

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Ухане
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Ранее стало известно, что перед официальным объявлением эпидемии коронавируса Китай скрывал это еще около недели, а на тот момент  стране уже было более 3 тысяч инфицированных. Тем временем, стало известно, что Ухань также недосчитал количество инфицированных COVID-19. Об этом передает ВВС.

Отмечается, что до последнего времени количество жертв в Китае составляло 3 342 человека, теперь это число возросло до 4 632. Стало известно о 1 290 новых жертвах.

При этом власти Уханя уверяют, что не пытались скрыть реальное количество жертв, а просто получили обновленные данные из больниц. 

Как сообщали Українські Новини, Китай запретил публиковать научные работы экспертов и ученых о происхождении коронавируса без предварительного согласия Минздрава КНР.

Кроме того, на материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая.

Тем временем, в Южной Корее коронавирусом повторно заразились 140 пациентов, а Грузия с сегодняшнего дня запрещает передвижение на легковых автомобилях. 

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