Пасха 2020. Все, что нужно знать о праздновании в ПЦУ

Пасху-2020 Православная церковь Украины проведут онлайн. Накануне Предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний встретился с Владимиром Зеленским и пообещал, что церковь призовет верующих к формату удаленной молитвы и службы. А сам Синод ПЦУ приял решение провести закрытые богослужения на Пасху.

Более детально о запретах на пасхальные праздники во время карантина говорится в публикации Українських Новин.

"Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужение - для блага полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о духовном здоровье верующих и всего общества, благоразумным является принять последнее", - заявила ПЦУ по результатам заседания Синода.

Согласно решению синода, во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления), но не более 10 человек.

При этом, священнослужители и певчие во время службы не обязаны использовать маски. На время Пасхальных праздников архиереи должны проповедовать через средства массовой информации, а освящение пасхальных корзин перед храмом запрещено. При этом в небольших населенных пунктах освящение пасхальных корзин возможно у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением дистанции.

Пасхальное богослужение ПЦУ в будет транслироваться ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 телеканалами 1+1 и UA: Первый. Также трансляции будут доступны на странице ПЦУ и Епифания в Facebook и Youtube-канале ПЦУ. Кстати, стоит отметить, что посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу 6 июня.

Стоит сказать несколько слов и о том, как будет праздновать Пасху Владимирский собор, находящийся под ведением патриарха Филарета, который настаивает, что УПЦ КП не ликвидирована и является отдельной церковью.

В Соборе Українським Новинам сообщили, что Пасхальная служба пройдет в храме и никто не будет выгонять прихожан, если таких соберется более 10 человек.

"Полиция заявила, что не будет заходить в храм и не будет никого выгонять. Мы тоже не будем никого выгонять", - сказали в УПЦ.

Пасхальная служба в соборе начнется с 23:30 18 апреля, а также будет еще одна служба в 09:00 утра 19 апреля в сам праздник Пасхи. Освящение пасок пройдет на улице возле Владимирского собора и начнется с субботы 18 апреля. Целый день будет дежурный священник, к которому можно будет подойти по одному. Что касается онлайн-трансляции, то она будет осуществляться на собственных ресурсах УПЦ КП, поскольку никто из телеканалов не выразил в этом заинтересованность.

Ранее Українські Новини писали о том, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху, а также о том, что символизирует паска и какое значение ей придается.