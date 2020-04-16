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16 апреля 2020, четверг, 05:20 73
Финансы 2020-04-16T05:20:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг

Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс гривны к доллару
Курс НБУ
Курс НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 апреля, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD, в то время, как в среду, 15 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 27,4544 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 апреля, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,9403
1 доллар США 27,2219
1 швейцарский франк 28,1247
10 иен 2,5340
10 российских рублей 3,6517
1 евро 29,6351

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также НБУ констатирует уменьшение объема наличных в денежном обороте.

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