Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 апреля, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD, в то время, как в среду, 15 апреля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 27,4544 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 апреля, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,9403 1 доллар США 27,2219 1 швейцарский франк 28,1247 10 иен 2,5340 10 российских рублей 3,6517 1 евро 29,6351

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также НБУ констатирует уменьшение объема наличных в денежном обороте.