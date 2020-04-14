подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 15:37 580
Финансы 2020-04-14T15:37:50+03:00
Українські Новини
В Украине уменьшился объем наличных в денежном обороте, - НБУ

В Украине уменьшился объем наличных в денежном обороте, - НБУ

Елена Новикова
НБУ, Наличные, Безналичный расчет, банкноты, Купюры
Банкноты
Банкноты

В наличном обороте Украины находится 2,8 млрд штук банкнот и 13,4 млрд штук монет по состоянию на 1 апреля, в то время, как НБУ еще в марте вырзил готовность обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

Отмечается, что ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса, и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года.

"За первые три месяца 2020 наличные деньги в обращении сократились на 0,8 млрд гривен (на 0,2%) по сравнению с уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд гривен) за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Указывается, что на одного украинца приходится 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184, при этом в начале года приходилось 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

НБУ подчеркивает, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах.

Банки постоянно осуществляют пополнение банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять необходимые им средства.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что с 25 февраля 2020 года НБУ ввел в обращение новую купюру в 200 гривен.

Больше новостей о: НБУ Наличные Безналичный расчет банкноты Купюры

Доллар дешевеет. НБУ продолжает укреплять гривну...
НБУ дал советы по расчетам и обращению с деньгами ...
НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной ...
В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз...
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока можно купить только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:15
"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса 16:15
СБУ и Минобороны не коснулись изменения в госбюджете-2020 15:57
В Чернобыльской зоне выявлены новые возгорания, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 15:55
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020 15:41
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
больше новостей
В Киеве уже 551 случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok