В Украине уменьшился объем наличных в денежном обороте, - НБУ

В наличном обороте Украины находится 2,8 млрд штук банкнот и 13,4 млрд штук монет по состоянию на 1 апреля, в то время, как НБУ еще в марте вырзил готовность обеззараживать гривневые банкноты в хранилище.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

Отмечается, что ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса, и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года.

"За первые три месяца 2020 наличные деньги в обращении сократились на 0,8 млрд гривен (на 0,2%) по сравнению с уменьшением на 6,2% (или на 24,7 млрд гривен) за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Указывается, что на одного украинца приходится 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184, при этом в начале года приходилось 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

НБУ подчеркивает, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах.

Банки постоянно осуществляют пополнение банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты всегда при необходимости могли снять необходимые им средства.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Национальный банк утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен.

Ранее сообщалось о том, что с 25 февраля 2020 года НБУ ввел в обращение новую купюру в 200 гривен.