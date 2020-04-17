Гривня зміцнилася. Курс НБУ на довгі пасхальні вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 1,97% до 27,2022 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 квітня, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0055 1 долар США 27,2022 1 швейцарський франк 28,1830 10 ієн 2,5316 10 російських рублів 3,6761 1 євро 29,6341

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також НБУ констатує зменшення обсягу готівки в грошовому обороті.