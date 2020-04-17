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17 квітня 2020, пʼятниця, 05:30 4
Економіка 2020-04-17T06:45:03+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Курс НБУ на довгі пасхальні вихідні

Гривня зміцнилася. Курс НБУ на довгі пасхальні вихідні

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 1,97% до 27,2022 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 квітня, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0055
1 долар США 27,2022
1 швейцарський франк 28,1830
10 ієн 2,5316
10 російських рублів 3,6761
1 євро 29,6341

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також НБУ констатує зменшення обсягу готівки в грошовому обороті.

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