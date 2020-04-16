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16 квітня 2020, четвер, 18:52 5
Суспільство 2020-04-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
Онлайн, у дворах храмів і біля будинків: як будуть святити паску в УПЦ МП

Онлайн, у дворах храмів і біля будинків: як будуть святити паску в УПЦ МП

Ярина Вацяк
УПЦ МП, Пасха, Києво-Печерська лавра, Пасха-2020, освячення пасок
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Пасхальна служба в Києво-Печерській лаврі, яка стала фактично рознощиком коронавіруса Covid-19 і на сьогодні кількість інфікованих у лаврі перевищила 100 людей, там все ж відбудеться. Однак, пройде вона, не як зазвичай, в храмі, а на вулиці з дотриманням всіх карантинних заходів.

Як розповів Українським Новинам митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря), святкова служба почнеться ближче до півночі.

"Служба почнеться з 23:00 і проходитиме у дворі біля Лаври. У самому храмі можна буде перебувати до 10 осіб і це церква буде дотримуватися. На вулиці парафіяни зможуть взяти участь у богослужінні, але на відстані один від одного 1,5 метра і більше", - розповів Климент.

Для всіх інших буде організована онлайн-трансляція богослужіння. Трансляції богослужінь не тільки Києво-Печерської, але також Почаївської та Святогірської лаври, всі бажаючі можуть подивитися на каналах цих монастирів в YouTube.

Також богослужіння УПЦ МП в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00 будуть транслювати Україна і Інтер. Оформити записки за здоров'я, які традиційно подають віряни, можна буде також в онлайні на сайті Києво-Печерської лаври у розділі "Прочан".

УПЦ сподівається, що влада не прийме рішення про закриття храмів під час пасхального богослужіння. Що ж стосується традиційного освячення пасок, то священнослужителі УПЦ будуть робити це так само, без контакту з віруючими.

"Священики у селах можуть проходити по вулицях, і віруючі, хто бажає освятити свої кошики, можуть виставляти великодні продукти біля своїх будинків, і священик може їх окропити. Приблизно такий формат можливий і в містах", - повідомив митрополит Климент.

Сам процес освячення пасок також буде організовано з урахуванням санітарно-епідемічних норм через каранатин.

Як повідомляли Українські Новини, Володимирський собор проведе великодню службу в храмі та не виганятиме парафіян.

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