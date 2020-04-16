Гривня зміцнилася. Курс нацвалюти на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 14 коп. до 27,13 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,28-27,32 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,18-27,21 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,11-27,15 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,28% з 23,74 UAH/USD до 27,13 UAH/USD.

Тим часом Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17-20 квітня, на 0,29 коп. до 27,2236 UAH/USD.