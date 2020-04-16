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  • Франция расследует обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"
16 апреля 2020, четверг, 18:16 382
Европа 2020-04-16T18:18:32+03:00
Українські Новини
Франция расследует обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"

Франция расследует обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"

Елизавета Кесельман
Франция, Шарль де Голль, Коронавирус во Франции, коронавирус на авианосце
Авианосец
Авианосец "Шарль де Голль".Фото: wikipedia.org

Во Франции начали расследование обстоятельств заражения коронавирусом экипажа военно-морской группы авиансоца "Шарль де Голль". Об этом передает радиостанция France Bleu.

В частности, коронавирус на авианосце обнаружили на днях. Сообщалось, что он вернулся на 10 дней раньше положенного срока. Инфекцию зафиксировали у 50 моряков после положительного теста. 

После этого, глава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" а также фрегат "Шевалье Поль".

Один из членов экипажа, заболевший коронавирусом, заявил, что "армия играла со здоровьем и жизнями" моряков.

По его информации, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако Министерство обороны не разрешило досрочно прервать поход и пришвартоваться во французском Бресте.

"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с эпидемией в рядах военно-морской группы, а также, чтобы пролить свет на условия распространения вируса на борту авианосца", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование займет несколько недель.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за опасения заразиться коронавирусом, Канада отозвала свои военные корабли от границы.

Также в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных. 

Кроме того, коронавирус обнаружили на авианосце "Теодор Рузвельт".

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