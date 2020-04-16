Франция расследует обстоятельства заражения коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль"

Во Франции начали расследование обстоятельств заражения коронавирусом экипажа военно-морской группы авиансоца "Шарль де Голль". Об этом передает радиостанция France Bleu.

В частности, коронавирус на авианосце обнаружили на днях. Сообщалось, что он вернулся на 10 дней раньше положенного срока. Инфекцию зафиксировали у 50 моряков после положительного теста.

После этого, глава штаба Военно-морского флота Франции дал распоряжение расследовать обстоятельства заражения коронавирусом членов экипажа военно-морской группы, куда входят авианосец "Шарль де Голль" а также фрегат "Шевалье Поль".

Один из членов экипажа, заболевший коронавирусом, заявил, что "армия играла со здоровьем и жизнями" моряков.

По его информации, уже в середине марта на борту находились люди с симптомами коронавируса, однако Министерство обороны не разрешило досрочно прервать поход и пришвартоваться во французском Бресте.

"Глава военно-морского штаба потребовал провести расследование, чтобы сделать выводы о борьбе с эпидемией в рядах военно-морской группы, а также, чтобы пролить свет на условия распространения вируса на борту авианосца", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование займет несколько недель.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за опасения заразиться коронавирусом, Канада отозвала свои военные корабли от границы.

Также в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных.

Кроме того, коронавирус обнаружили на авианосце "Теодор Рузвельт".