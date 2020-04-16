Польща планує з наступного понеділка відкривати парки та ігрові майданчики

Пік епідемії коронавірусу в Польщі очікується в травні-червні. Однак влада заявила, що з понеділка, 20 квітня, поступово почнуть послаблювати карантинні заходи, дозволивши прогулянки в парках і лісових зонах. Про це в ефірі польського радіо RMF24 повідомив віце-прем'єр-міністр Яцек Сасін.

За словами чиновника, на даний момент поки немає остаточного рішення польського уряду, проте воно повинно бути прийнято протягом поточного дня.

"Я думаю, що, в першу чергу, вже з найближчого понеділка, ми можемо розраховувати на відкриття лісів, зелених територій. Інші обмеження для безпеки залишаться - такі як дотримання дистанції, прикривання рота і носа, заборона масових зібрань", - зазначив Сасін.

Також уряд Польщі поки не планує відновлювати навчання у школах.

Як повідомляли Українські Новини, президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит в Україну через пандемію коронавірусу.

Крім того, у Польщі хочуть скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки.

Тим часом, з сьогоднішнього дня Польща ввела "масочний" режим.