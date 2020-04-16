У великодні вихідні в Києві посилять контроль за дотриманням карантину

У великодні вихідні, 18-19 квітня, у Києві правоохоронці нестимуть посилену службу і контролювати дотримання карантинних заходів. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, голова КМДА закликав киян утриматися від походів в церкву і прогулянок.

"Зазначу також, що у святкові дні посилену службу будуть нести правоохоронці. Будуть контролювати дотримання правил обмежень в публічних місцях: у парках, скверах, біля храмів", - сказав Кличко.

Також Кличко зазначив, що за час обмежень поліція склала вже майже 900 протоколів відносно порушників карантину.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 15 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 32 людини до 644, померлих - на 1 до 12.

Також вірусологи не рекомендують простому населенню носити респіраторні маски для захисту від коронавірусу.

Тим часом станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 137 020 осіб, вилікувались – 512 092.