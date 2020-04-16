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16 апреля 2020, четверг, 11:19 9
Медицина 2020-04-16T11:19:53+03:00
Українські Новини
Минздрав рассматривает заявки на лечение за границей несмотря на карантин

Минздрав рассматривает заявки на лечение за границей несмотря на карантин

Оксана Соболь
Здравоохранение, Минздрав, Карантин, Лечение за границей
Здравоохранение. Фото: коллаж
Здравоохранение. Фото: коллаж

Министерство здравоохранения продолжает рассматривать заявки на лечение за границей в условиях карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В условиях карантина в связи с ограничениями, которые принимающая сторона выставила относительно приема наших пациентов, выезд наших граждан на лечение за границу очень ограничен. Но Министерство здравоохранения постоянно рассматривает все заявки, работает в обычном режиме относительно рассмотрения заявок, которые подают наши граждане по оплате лечения за границей. Последняя такая комиссия состоялась вчера. Было принято решение по 79 пациентам", - сказал он.

Степанов отметил, что сейчас министерство постоянно ведет переговоры с принимающими сторонами и в случае появления возможности будет отправлять людей на лечение.

Также, по его словам, все украинцы, которые уже находятся за границей, получают оплату лечения, если есть такая возможность и если они уже лечатся.

Как сообщали Українськi Новини, больница "Феофония" закупила тесты на коронавирус.

1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы.

Минздрав обнародовал перечень специальностей медработников, которые будут получать повышенные оклады за борьбу с коронавирусом.

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