Минздрав рассматривает заявки на лечение за границей несмотря на карантин

Министерство здравоохранения продолжает рассматривать заявки на лечение за границей в условиях карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В условиях карантина в связи с ограничениями, которые принимающая сторона выставила относительно приема наших пациентов, выезд наших граждан на лечение за границу очень ограничен. Но Министерство здравоохранения постоянно рассматривает все заявки, работает в обычном режиме относительно рассмотрения заявок, которые подают наши граждане по оплате лечения за границей. Последняя такая комиссия состоялась вчера. Было принято решение по 79 пациентам", - сказал он.

Степанов отметил, что сейчас министерство постоянно ведет переговоры с принимающими сторонами и в случае появления возможности будет отправлять людей на лечение.

Также, по его словам, все украинцы, которые уже находятся за границей, получают оплату лечения, если есть такая возможность и если они уже лечатся.

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