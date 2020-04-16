Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования

Государственная инспекция ядерного регулирования заявляет, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые начались 4 апреля, не имели существенных радиологических последствий.Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передают Українські Новини."Данные измерений радиационных характеристик свидетельствуют о том, что событие не имело существенных радиологических последствий для населения и окружающей среды за пределами зоны отчуждения и не сопровождалась образованием дополнительных выбросов радиоактивности в окружающую среду в ситуации существующего облучения", - говорится в нем.Также Госатомрегулирования отправила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) первичное сообщение о результатах измерений радиационного фона.Как сообщали Українські Новини, в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам. Ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.Тем временем в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории нескольких лесничеств продолжается тление, но открытого огня нет.