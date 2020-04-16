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16 апреля 2020, четверг, 11:18 370
Силовые структуры 2020-04-16T11:18:16+03:00
Українські Новини
Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования

Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования

Валерия Драгомирова
Пожар, Выбросы, Пожар в Чернобыльской зоне, Госатомрегулирования
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook/Егор Фирсов
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Facebook/Егор Фирсов

Государственная инспекция ядерного регулирования заявляет, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые начались 4 апреля, не имели существенных радиологических последствий.

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передают Українські Новини.

"Данные измерений радиационных характеристик свидетельствуют о том, что событие не имело существенных радиологических последствий для населения и окружающей среды за пределами зоны отчуждения и не сопровождалась образованием дополнительных выбросов радиоактивности в окружающую среду в ситуации существующего облучения", - говорится в нем.

Также Госатомрегулирования отправила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) первичное сообщение о результатах измерений радиационного фона.

Как сообщали Українські Новини, в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам

Ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Тем временем в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории нескольких лесничеств продолжается тление, но открытого огня нет. 

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