Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования

Государственная инспекция ядерного регулирования заявляет, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые начались 4 апреля, не имели существенных радиологических последствий.

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передают Українські Новини.



"Данные измерений радиационных характеристик свидетельствуют о том, что событие не имело существенных радиологических последствий для населения и окружающей среды за пределами зоны отчуждения и не сопровождалась образованием дополнительных выбросов радиоактивности в окружающую среду в ситуации существующего облучения", - говорится в нем.



Также Госатомрегулирования отправила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) первичное сообщение о результатах измерений радиационного фона.



Как сообщали Українські Новини, в Минэнерго рассказали, угрожает ли пожар в Чернобыльской зоне опасным объектам.



Ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.



Тем временем в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории нескольких лесничеств продолжается тление, но открытого огня нет.