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16 апреля 2020, четверг, 10:56 138
Экономика 2020-04-16T11:01:13+03:00
Українські Новини
Рубль почти "замер" в четверг. Курс нацвалюты на 16 апреля

Рубль почти "замер" в четверг. Курс нацвалюты на 16 апреля

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В то время, пока доллар начал дорожать, в четверг, 15 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 15 апреля, повысился на 1 копейку до 3,17 гривны за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг упал на 1 копейку и составляет 3,73 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 16 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,17 3,73
Максимальный 3,51 3,95
Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 апреля на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,86 коп. до 27,0726 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 21 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,27 UAH/USD.

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