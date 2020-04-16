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16 апреля 2020, четверг, 10:34 508
Экономика 2020-04-16T10:34:40+03:00
Українські Новини
Доллар и евро внезапно начали падать. Курс валют на 16 апреля

Доллар и евро внезапно начали падать. Курс валют на 16 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна продолжает падать, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 апреля на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,86 коп. до 27,0726 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 14,73 коп. до 29,1503 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,19 коп. до 29,9074 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,0726 27,4926 29,1503 29,9074 3,17 3,73
Максимальный 27,2500 27,7500 29,5000 30,2500 3,51 3,95
Минимальный 26,8000 27,3500 27,7500 29,6400 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 21 коп. в среду снизился на 7 коп. до 27,27 UAH/USD.

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