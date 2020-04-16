Рубль майже "завмер" в четвер. Курс нацвалюти на 16 квітня

У той час, поки долар почав дорожчати, у четвер, 15 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 15 квітня, підвищився на 1 копійку до 3,17 гривні за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер впав на 1 копійку і становить 3,73 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 16 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,17 3,73 Максимальний 3,51 3,95 Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 квітня на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,86% до 27,0726 UAH/USD.

Тим часом Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 21 коп. в середу знизився на 7% до 27,27 UAH/USD.