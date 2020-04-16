Долар і євро раптово почали падати. Курс валют на 16 квітня

Поки гривня продовжує падати, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 квітня на 1,05 коп. до 27,4926 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,86% до 27,0726 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 14,73 коп. до 29,1503 UAH/EUR, курс продажу знизився на 13,19 коп. до 29,9074 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,0726 27,4926 29,1503 29,9074 3,17 3,73 Максимальний 27,2500 27,7500 29,5000 30,2500 3,51 3,95 Мінімальний 26,8000 27,3500 27,7500 29,6400 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 21 коп. в середу знизився на 7% до 27,27 UAH/USD.