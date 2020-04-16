подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 09:38 377
Президент 2020-04-16T09:54:06+03:00
Українські Новини
Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан

Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан

Кира Молчанова
обмен пленными, Офис Президента Украины, ЛДНР, КПВВ Горловка
Обмен пленными. Фото: Офис президента
Обмен пленными. Фото: Офис президента

На линии разграничения начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, который ожидали еще вчера. Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Из-за карантина, который действует в Украине, освобожденных украинцев сразу направят на обсервацию.

В сообщении говорится, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

Фото: Офис президентаФото: Офис президента

Одновременно, в Офисе президента не уточнили, на кого обменивают пленных украинцев.

В рамках первого обмена в сентябре 2019 домой вернулись 35 украинцев, а второго в декабре 2019 - 76.

Переговоры об освобождении украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

Больше новостей о: обмен пленными Офис Президента Украины ЛДНР КПВВ Горловка

Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан
Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки
Новости
ГосЧС рассказала о ситуации в Чернобыльской зоне: тление продолжается 10:37
Доллар и евро внезапно начали падать. Курс валют на 16 апреля 10:34
На въезде в Киев стоят блокпосты, но температурный скрининг пока не проводят, — СМИ 10:23
Без восстановления мира Украина не сможет пройти кризис, - Бойко 10:19
Что делать беременным с подозрением на COVID-19: рекомендации МОЗ 10:17
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
больше новостей
Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok