Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан

На линии разграничения начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, который ожидали еще вчера. Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Из-за карантина, который действует в Украине, освобожденных украинцев сразу направят на обсервацию.

В сообщении говорится, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

Фото: Офис президента

Одновременно, в Офисе президента не уточнили, на кого обменивают пленных украинцев.

В рамках первого обмена в сентябре 2019 домой вернулись 35 украинцев, а второго в декабре 2019 - 76.

Переговоры об освобождении украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.