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08 апреля 2020, среда, 22:42 800
Политика 2020-04-08T22:42:37+03:00
Українські Новини
В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи, - ОПУ

В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи, - ОПУ

Надежда Комендантова
Пленные, Обмен, обмен пленными, ТКГ, Списки на обмен, ОПУ
Обмен пленными. Фото: Офис Президента.
Обмен пленными. Фото: Офис Президента.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи, в то время как ранее украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

По поручению Президента Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонний контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - сказано в нем.

Кроме того, на заседании ТКГ в среду обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

Стороны должны предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил участников переговоров за поддержку решения работать в более интенсивном режиме.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов.

Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на Донбассе на постоянной основе.

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Ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

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