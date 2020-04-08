В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи, - ОПУ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи, в то время как ранее украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

По поручению Президента Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонний контактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - сказано в нем.

Кроме того, на заседании ТКГ в среду обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий.

Стороны должны предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил участников переговоров за поддержку решения работать в более интенсивном режиме.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарных вопросов.

Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на Донбассе на постоянной основе.

Как сообщали Українські Новини, Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи".

Ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".