У Зеленского отрицают, что обмен пленными происходит уже сегодня. Продолжаются согласования

Офис Президента отрицает, что обмен удерживаемыми лицами, который обещали провести до Пасхи, проходит в среду и заявляет, что на данный момент продолжаются последние согласования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"У журналистов появилась информация о том, что возвращение происходит уже сейчас. Но это не соответствует действительности", - сказано в нем.

Офис подчеркивает, что освобождение требует дополнительных согласований и осложняется карантином.

"Освобождение происходит на фоне карантинных ограничений и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - говорится в сообщении.

Дата обмена пока согласована.

"Продолжаются последние согласования по списку и относительно логистики. Само освобождение состоится в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

До этого Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи".

Ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".