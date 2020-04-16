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16 квітня 2020, четвер, 09:38 21
Президент 2020-04-16T09:53:28+03:00
Українські Новини
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян

Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян

Кира Молчанова
Обмін полоненими, Офіс президента, Офіс Президента України
Обмін полоненими. Фото: Офіс президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс президента

На лінії розмежування розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, що очікували ще вчора. Україна повертає 19 своїх громадян, які перебувають у неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Через карантин, який діє в Україні, звільнених українців відразу направлять на обсервацію.

У повідомленні говориться, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату "всіх на всіх".

Фото: Офіс президентаФото: Офіс президента

Одночасно, в Офісі президента не уточнили, на кого обмінюють полонених українців.

Це третій етап звільнення за президентства Зеленського.

У рамках першого обміну у вересні 2019 додому повернулися 35 українців, а другого в грудні 2019 - 76.

Переговори про звільнення українців, яких утримують на території Росії і анексованого нею Криму тривають.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Раніше Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня.

Православну Пасху цього року відзначатимуть 19 квітня.

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