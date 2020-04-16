Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян

На лінії розмежування розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, що очікували ще вчора. Україна повертає 19 своїх громадян, які перебувають у неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Через карантин, який діє в Україні, звільнених українців відразу направлять на обсервацію.

У повідомленні говориться, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату "всіх на всіх".

Фото: Офіс президента

Одночасно, в Офісі президента не уточнили, на кого обмінюють полонених українців.

Це третій етап звільнення за президентства Зеленського.

У рамках першого обміну у вересні 2019 додому повернулися 35 українців, а другого в грудні 2019 - 76.

Переговори про звільнення українців, яких утримують на території Росії і анексованого нею Криму тривають.

Як повідомляли Українські Новини, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полонених.

Раніше Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня.

Православну Пасху цього року відзначатимуть 19 квітня.