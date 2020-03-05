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05 марта 2020, четверг, 22:10 13
Президент 2020-03-05T22:10:46+02:00
Українські Новини
Для будущего обмена пленными Украина передала список из более чем 200 фамилий, - Зеленский

Для будущего обмена пленными Украина передала список из более чем 200 фамилий, - Зеленский

Ольга Фандорина
Минск, обмен пленными, Трехсторонняя контактная группа, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных. Об этом пресс-служба Офиса президента.

В списке находятся фамилии тех людей, местонахождение которых было известно.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

Зеленский отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что сейчас идет обсуждение с Российской Федерацией вопрос прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Президент также отметил, что необходимо использовать всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальную целостность Украины невозможно.

"Когда я принимал участие в нормандськой встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Лавров назвал условия для новой "нормандской встречи"

Ранее президент России Владимир Путин спросил у президента Владимира Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

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