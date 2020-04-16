На Буковине священник, больной коронавирусом, собрался вести богослужение

В Черновицкой области, где было выявлено 589 случаев заболевания, у священнослужителя обнаружили коронавирус, но он утверждает, что результаты тестирования являются ложными и не намерен отменять богослужения.

Об этом сообщил в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля - УП) пойти в храм и проводить богослужение"? — рассказал Осачук.

Как сообщали Українські Новини, из случаев коронавируса, зарегистрированных 14 апреля, еще один в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре.

Кроме того, настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находился в режиме самоизоляции.