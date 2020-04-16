підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 квітня 2020, четвер, 09:23 7
Суспільство 2020-04-16T12:15:02+03:00
Українські Новини
На Буковині священик, хворий на коронавірус, зібрався вести богослужіння

На Буковині священик, хворий на коронавірус, зібрався вести богослужіння

Кира Молчанова
Священник, Чернівецька область, Коронавірус в Чернігівській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Чернівецькій області, де було виявлено 589 випадків захворювання, у священнослужителя виявили коронавірус, але він стверджує, що результати тестування є помилковими і не має наміру скасовувати богослужіння.

Про це повідомив в Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Є четверо священиків, які інформовані про позитивний результаті тестування. І дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження помилкові, він не згоден з цим і збирається завтра (в четвер, 16 квітня - УП) піти в храм і проводити богослужіння"? — розповів Осачук.

Як повідомляли Українські Новини, із випадків коронавірусу, зареєстрованих 14 квітня, ще один в Києво-Печерській Лаврі і три - в Іонинському монастирі.

Крім того, настоятель Лаври Владика Павло госпіталізований, але не підключений до апаратів.

Раніше намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не приймати участь у богослужіннях і знаходився в режимі самоізоляції.

Більше новин про: Священник Чернівецька область Коронавірус в Чернігівській області

На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати
Новини
Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт 12:03
Нефьодов підтвердив 600% премії: "так, я отримував 6 тижнів такі виплати" 11:59
Добровольці з "НК Волонтери" доставили продукти та воду вогнеборцям у Чорнобильську зону 11:37
МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин 11:28
Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання 11:23
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ" 12:49
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok