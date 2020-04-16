На Буковині священик, хворий на коронавірус, зібрався вести богослужіння

У Чернівецькій області, де було виявлено 589 випадків захворювання, у священнослужителя виявили коронавірус, але він стверджує, що результати тестування є помилковими і не має наміру скасовувати богослужіння.

Про це повідомив в Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Є четверо священиків, які інформовані про позитивний результаті тестування. І дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження помилкові, він не згоден з цим і збирається завтра (в четвер, 16 квітня - УП) піти в храм і проводити богослужіння"? — розповів Осачук.

Як повідомляли Українські Новини, із випадків коронавірусу, зареєстрованих 14 квітня, ще один в Києво-Печерській Лаврі і три - в Іонинському монастирі.

Крім того, настоятель Лаври Владика Павло госпіталізований, але не підключений до апаратів.

Раніше намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не приймати участь у богослужіннях і знаходився в режимі самоізоляції.