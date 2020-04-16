У чоловіка виявили коронавірус з третього ПЛР-тестування і вже після смерті, - Львівська міськрада

В той час, як в Україні коронавірусом заразилися майже 4 тис. осіб, Львівська міська рада заявляє, що в області у чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради, передають Українські Новини.

"За даними міського управління охорони здоров'я, чоловік перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров'я, помер минулого тижня, однак позитивний результат ПЛР-аналізу отримано 13 квітня. Двічі пацієнту проводили ПЛР-аналізи, результати були негативні. Позитивний ПЛР-аналіз отримано вже після смерті", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, 56-річний чоловік був госпіталізований в Центр легеневого здоров'я 29 березня з двобічною пневмонією.

Зазначено, що у пацієнта були супутні захворювання, зокрема, цукровий діабет.

Львівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким.

В області зафіксовано 6 летальних випадків від інфікування коронавірусом, серед них - 3 жителя Львова.

Як повідомляли Українські Новини, Моз розвінчав популярний міф про коронавірус.

Тим часом вірусологи не рекомендують простому населенню носити респіраторні маски для захисту від коронавірусу.