Минздрав развенчал популярный миф о коронавирусе

В то время, как вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса, Министерство здравоохранения Украины развенчало популярный миф о том, как можно уберечься от заражения опасной инфекцией.

В частности, как сообщило ведомство в своем Telegramm-канале, промывание носа солевым раствором не защищает от коронавируса.

МОЗ отметил, что с начала эпидемии коронавирусной болезни распространяется немало мифов о том, как уберечься от инфицирования. И промывание носа солевым раствором - один из них. Однако на сегодняшний день нет подтвержденных данных, что эта процедура является профилактикой заражения COVID-19.

Минздрав порекомендовал доверять только надежным источникам, не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Ранее В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.

Также Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19, но вакцины или специальных лекарств от коронавируса еще не существует.