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16 апреля 2020, четверг, 00:00 176 Инфографика
Медицина 2020-04-16T00:01:10+03:00
Українські Новини
Минздрав развенчал популярный миф о коронавирусе

Минздрав развенчал популярный миф о коронавирусе

Надежда Комендантова
Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Фейк, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса, Министерство здравоохранения Украины развенчало популярный миф о том, как можно уберечься от заражения опасной инфекцией. 

В частности, как сообщило ведомство в своем Telegramm-канале, промывание носа солевым раствором не защищает от коронавируса. 

МОЗ отметил, что с начала эпидемии коронавирусной болезни распространяется немало мифов о том, как уберечься от инфицирования. И промывание носа солевым раствором - один из них. Однако на сегодняшний день нет подтвержденных данных, что эта процедура является профилактикой заражения COVID-19.

Минздрав порекомендовал доверять только надежным источникам, не заниматься самолечением и следовать рекомендациям врачей.

Ранее В Минздраве рассказали, как защитить себя от коронавируса во время похода в магазин.

Также Минздрав ввел единый протокол лечения больных COVID-19, но вакцины или специальных лекарств от коронавируса еще не существует.

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