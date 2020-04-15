Парада в Москве 9 мая не будет, - росСМИ

В то время, как в России карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля, потому что пик заболеваемости еще не пройден, в Кремле приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на своих собеседников, близких к администрации президента и Минобороны РФ

По информации издания, официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели. Ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Как сообщали Українські Новини, у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который накануне встречался с Путиным и проводил ему экскурсию по больнице, диагностировали коронавирус.

До этого российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

Ранее в России парад в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне решили проводить в любом случае, 9 мая или позже.

Тем врменем, в Москве с 15 апреля заработал режим пропусков. Без них по городу можно передвигаться только пешком, а нарушителям грозит штраф в 5 тысяч гривен. Из-за проверки прокусков на въездах в город образовались пробки, а у входа в метро – большие очереди.