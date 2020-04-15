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  • В Москве неудачно ввели пропускной режим - живые очереди на вход в метро и гигантские пробки на въездах
15 апреля 2020, среда, 20:54 343
Европа 2020-04-15T21:10:53+03:00
Українські Новини
В Москве неудачно ввели пропускной режим - живые очереди на вход в метро и гигантские пробки на въездах

В Москве неудачно ввели пропускной режим - живые очереди на вход в метро и гигантские пробки на въездах

Елена Новикова
Москва, Пропуск, Пробки на въезде, Очереди в Метро, Пропускная система
Пробки в Москве. Фото: РБК-Россия
Пробки в Москве. Фото: РБК-Россия

В то время, как в Украине Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, в Москве с 15 апреля заработал режим пропусков. Без них по городу можно передвигаться только пешком, а нарушителям грозит штраф в 5 тысяч гривен. Из-за проверки прокусков на въездах в город образовались пробки, а у входа в метро – большие очереди.

Об этом сообщает издание ТАСС.

Так, сообщается, что на въездах в Москву образовались пробки. Сотрудники ГИБДД останавливали машины и проверяли пропуска. Если на машину пропуска нет, то выясняли, имеет ли человек право не оформлять его, в частности, просили предъявить служебное удостоверение. Если таких оснований нет, нарушителю грозит штраф.

Пробки из-за проверки пропусков. Фото: ТАССПробки из-за проверки пропусков. Фото: ТАСС

Пробки в Москве 15 апреля. Фото: РБК-РоссияПробки в Москве 15 апреля. Фото: РБК-РоссияВ метро также на всех станциях идет проверка пропусков. На некоторых фотографиях из соцсетей видно, что люди в очередях не соблюдают дистанцию и стоят ближе, чем в 1,5 метрах друг от друга.

В Москве образовались очереди в метро из-за проверки пропусков. Скриншот: Twitter/DmitryВ Москве образовались очереди в метро из-за проверки пропусков. Скриншот: Twitter/Dmitry

Очередь в метро. Скриншот: Twitter/LinОчередь в метро. Скриншот: Twitter/Lin

Как сообщали Українські Новини, в Киеве с 16 апреля въезды в город ограничат 1-2 полосами для проверки температуры водителей и пассажиров.

Ранее КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, но она проводилась выборочно.

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