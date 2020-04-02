подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Путин объявил "нерабочий апрель". До 30-го числа все остаются на карантине
02 апреля 2020, четверг, 17:33 1951
Азия 2020-04-02T17:33:40+03:00
Українські Новини
Путин объявил "нерабочий апрель". До 30-го числа все остаются на карантине

Путин объявил "нерабочий апрель". До 30-го числа все остаются на карантине

Кира Молчанова
Карантин, Коронавирус, Путин, Коронавирус в России
Оставайся дома. Фото: Pixabay
Оставайся дома. Фото: Pixabay

В России карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля потому что пик заболеваемости еще не пройден. Об этом российский президент Владимир Путин объявил в видеообращении, которое транслируют российские телеканалы.

По его словам, зарплата в выходные дни сохранится. Свою работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, органы власти, больницы, экстренные службы и предприятия.

Российский президент заявил, что главам регионов дадут новые полномочия, о которых станет известно до конца недели.

На данный момент в России 3 448 заболевших. Из них 30 умерли, выздоровели 235 человек.

Как сообщали Українські Новини, у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который накануне встречался с Путиным и проводил ему экскурсию по больнице, диагностировали коронавирус.

До этого российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Путин Коронавирус в России

В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса. Всего 161 инфицированный
Рейтинг Зеленского просел во время карантина, - опрос
Новости
НСЖУ просит полицию оперативно расследовать нападение "качков" на журналистов в Гидропарке в Киеве 18:16 Видео
Сбежавших с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве возвращать не будут, - МВД 18:14
Неизвестные без масок ворвались в здание для блокирования работы, - Госрезерв 18:00
Гривна перешла к росту. Курс валют на межбанке 17:46
Люди Кучера-Кудрявцева остались при делах в ГАСИ и наживаются на пандемии коронавируса, – СМИ 17:46
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
больше новостей
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok