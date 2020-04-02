Путин объявил "нерабочий апрель". До 30-го числа все остаются на карантине

В России карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 30 апреля потому что пик заболеваемости еще не пройден. Об этом российский президент Владимир Путин объявил в видеообращении, которое транслируют российские телеканалы.

По его словам, зарплата в выходные дни сохранится. Свою работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, органы власти, больницы, экстренные службы и предприятия.

Российский президент заявил, что главам регионов дадут новые полномочия, о которых станет известно до конца недели.

На данный момент в России 3 448 заболевших. Из них 30 умерли, выздоровели 235 человек.

Как сообщали Українські Новини, у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который накануне встречался с Путиным и проводил ему экскурсию по больнице, диагностировали коронавирус.

До этого российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю.

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.