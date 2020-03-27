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  • Несмотря на запрет России о посещении церквей в Москве и в Санкт-Петербурге, священники не намерены закрывать храмы
27 марта 2020, пятница, 15:42 13
Мир 2020-03-27T15:42:33+02:00
Українські Новини
Несмотря на запрет России о посещении церквей в Москве и в Санкт-Петербурге, священники не намерены закрывать

Несмотря на запрет России о посещении церквей в Москве и в Санкт-Петербурге, священники не намерены закрывать храмы

Елизавета Кесельман
Россия, Мир, Коронавирус в России
Церковь. Фото: pexels
Церковь. Фото: pexels

26 марта в связи с пандемией коронавируса, российские власти издали указ о временном закрытии церквей и развлекательных центров в Москве и Санкт-Петербурге на объявленную президентом России Владимиром Путиным выходную неделю. Об этом говорится в официальных сообщениях правительств.

В частности, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий отметил, что вопрос о введении ограничения на посещение храмов будет рассмотрен, когда российские власти закроют торговые центры, рестораны, а также остановят общественный транспорт, передает "РБК России".

Позднее выяснилось, что несмотря на официальный запрет властей, представители РПЦ города Санкт-Петербурга заявили, что не намерены останавливать деятельность церквей несмотря на пандемию. Об отказе исполнить запрет говорится в официальном сообщении Санкт-Петербургской митрополии.

"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе", - говорится в сообщении ИА "Вода живая" (официальный информационный ресурс митрополии).

В частности, религиозные деятели ссылаются на комментарий правового управления Московской Патриархии, в котором говорится, что запрет на посещение храмов в Санкт-Петербурге противоречит Конституции. Право гражданина на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"), заявляют юристы РПЦ.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин не стал вводить жесткий запрет на посещение храмов, но попросил "воздержаться от посещения религиозных объектов". Затем глава синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда заявил, что в РПЦ "с пониманием" относятся "к рекомендации гражданских властей", а также "к мотивам, по которым эта рекомендация была дана", но решили продолжить службы для тех, кто находит "для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе". И уже после этого последовал строгий запрет властей Санкт-Петербурга, передает российская служба ВВС.

Как сообщали Українські Новини, в аннексированном Крыму подтвердили еще 6 случаев коронавируса.

Тем временем, с сегодняшнего дня Россия прекращает авиасообщения со всеми странами.

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