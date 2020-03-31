Врач, здоровавшийся с Путиным за руку, заболел коронавирусом

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко,который неделю назад встретился с президентом России Владимиром Путиным, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия-24" со ссылкой на медиков.

По словам врачей, Проценко чувствует себя удовлетворительно и находится в больнице в Коммунарке.

Сам Денис Проценко на своей странице в Facebook признался, что у него положительный тест на коронавирус.

"Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написл он.

Напомним, больница в Коммунарке стала московским центром приема людей с заражением коронавирусом или с подозрением на него. Владимир Путин 24 марта осмотрел комплекс и встретился с Денисом Проценко.

Как сообщали Українські Новини, по данным на утро 31 марта количество заболевших коронавирусом приближается к 800 тыс.

Тем временем, в Украине по данным на 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом. 13 человек умерли.