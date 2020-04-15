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  • Излечившийся от коронавируса Том Хэнкс с женой стали донорами крови для разработки вакцины от COVID-19
15 апреля 2020, среда, 22:04 180
Шоу-бизнес 2020-04-15T22:05:59+03:00
Українські Новини
Излечившийся от коронавируса Том Хэнкс с женой стали донорами крови для разработки вакцины от COVID-19

Излечившийся от коронавируса Том Хэнкс с женой стали донорами крови для разработки вакцины от COVID-19

Елизавета Кесельман
Донор, Том Хэнкс, вакцина от коронавируса, коронавирус у актера
Том Хэнкс Фото: screencrush.com
Том Хэнкс Фото: screencrush.com

В середине марта стало известно о том, что знаменитый актер Голливуда Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон заболели коронавирусом. Позднее стало известно, что супруги успешно побороли болезнь. На днях, звездная пара сдала кровь для разработки вакцины от коронавируса. Об этом передает The Independent.

Именно за счет того, что супружеская пара переборола болезнь, их кровь может помочь при разработке вакцины. По мнению ученых, после того как человек переболел вирусом, в его теле вырабатываются антитела, которые могут помочь в создании лекарств.

"Нам важно узнать: вдруг наши антитела помогут в разработке вакцины и сможем ли мы сдать плазму крови", — заявила Рита Уилсон.

Как сообщали Українські Новини, ученые исследуют антитела и защиту от коронавируса, что позволит снять карантинные ограничения.

Кроме того, Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Тем временем, 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам.

Также актер из "Игры Престолов" заразился коронавирусом.

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