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01 апреля 2020, среда, 10:27 684
Медицина 2020-04-01T10:46:15+03:00
Українські Новини
Ученые исследуют антитела и защиту от коронавируса, что позволит снять карантинные ограничения

Ученые исследуют антитела и защиту от коронавируса, что позволит снять карантинные ограничения

Ярина Вацяк
Исследования, Иммунитет, Коронавирус, Антитела
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине за сутки 120 новых случаев коронавируса, многие люди, переболевшие короновирусом COVID-19, могли переболеть в легкой форме и выработать иммунитет.

Эту гипотезу намерены проверить ученые Центра исследований инфекций Гельмгольца совместно с Институтом Роберта Коха и другими институтами, которые заявили о подготовке крупного исследования, в ходе которого предстоит выявить сколько людей в Германии уже имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2, говорится в сообщении на странице Ульяны Супрун в Facebook.

"Этот проект еще окончательно не утвержден, но в планах протестировать около 100 000 людей на наличие антител против возбудителя COVID-19. Если все пойдет по плану, уже до конца апреля будут известны первые результаты. Если окажется, что многие люди имеют антитела и защиту от болезни, это станет первым возможным шагом к ослаблению ограничительных мер. речь идет даже о выдаче специфических сертификатов, подтверждающий наличие иммунитета к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Так, Великобритания и Германия уже заказала тесты для выявления антител. Ученые в первую очередь планируют тестирования медицинских работников. Ведь в случае, если медицинские работники заболели и имели симптомы COVID-19, но их не тестировали на наличие вируса, после прохождения теста и выявления антител к вирусу, они смогут продолжить работать.

Пока точно неизвестно, на какое время после болезни на COVID-19 вырабатывается иммунитет к возбудителю. Ученые предполагают, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем, например, грипп. Поэтому, вероятно, иммунитет может сохраняться дольше.

Вместе с тестированием, выявлением и изоляцией активных случаев болезни, страны пытаются также вводить исследования для выявления людей, которые могут иметь иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Эти данные помогут понять степень распространения вируса, сколько инфицированных людей вирус на самом деле убивает, сколько людей могли распространять вирус и не знать об этом и многие другие вопросы. Также это даст возможность планировать как в дальнейшем можно корректировать план борьбы с пандемией.

Напомним, ранее Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом, а также рассказал о лекарствах, которые должны быть дома на случай коронавируса.

 

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