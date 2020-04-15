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15 апреля 2020, среда, 21:17 93
Мир 2020-04-15T21:18:05+03:00
Українські Новини
Бельгия продлевает карантин до третьего мая

Бельгия продлевает карантин до третьего мая

Елизавета Кесельман
Бельгия, Карантин, Коронавирус, Продление карантина, Коронавирус в Бельгии
Карантин
Карантин

В то время, как Германия находится на старте выхода из режима самоизоляции, Совет национальной безопасности Бельгии принял решение продлить карантинные меры из-за пандемии коронавируса до 3 мая. Об этом сообщает издание RTL-info.

На данный момент идет пятая неделя с момента объявления карантина, однако власти уверены, что ослаблять ограничительные меры еще рано. 

Отмечается, что в связи с продлением карантина в средних и начальных школах отменили экзамены.

"Сегодня мы говорили не о каких-либо мерах по ослаблению ограничительных мер, но о продолжении таких мероприятий, исходя из того факта, что вирус до сих пор не удалось победить", - отметил министр-президент региона Валлония Элио Ди Рупо.

Как сообщали Українські Новини, главный врач Гренландии заявил, что страна полностью победила коронавирус. 

Кроме того, в Чехии собираются снимать карантинные ограничения в 5 этапов.

Тем временем, Финляндия сняла ограничения въезда и выезда в регионе Уусимаа, а в США заявили о завершении плана по снятию карантинных мер.

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