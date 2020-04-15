Бельгія продовжує карантин до третього травня

В той час, як Німеччина знаходиться на старті виходу з режиму самоізоляції, Рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення продовжити карантинні заходи через пандемію коронавірусу до 3 травня. Про це повідомляє видання RTL-info.

На даний момент йде п'ятий тиждень з моменту оголошення карантину, однак влада впевнена, що послаблювати обмежувальні заходи ще рано.

Наголошується, що у зв'язку з продовженням карантину в середніх і початкових школах скасували іспити.

"Сьогодні ми говорили не про будь-які заходи з ослаблення обмежувальних заходів, але про продовження таких заходів, виходячи з того факту, що вірус досі не вдалося перемогти", - зазначив міністр-президент регіону Валлонія Еліо Ді Рупо.

Як повідомляли Українські Новини, головний лікар Гренландії заявив, що країна повністю перемогла коронавірус.

Крім того, у Чехії збираються знімати карантинні обмеження в 5 етапів.

Тим часом, Фінляндія зняла обмеження в'їзду і виїзду в регіоні Уусімаа, а в США заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів.