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15 квітня 2020, середа, 21:17 4
Світ 2020-04-15T22:00:01+03:00
Українські Новини
Бельгія продовжує карантин до третього травня

Бельгія продовжує карантин до третього травня

Елизавета Кесельман
Карантин, Бельгія, Продовження карантину, Коронавірус в Бельгії
Карантин
Карантин

В той час, як Німеччина знаходиться на старті виходу з режиму самоізоляції, Рада національної безпеки Бельгії прийняла рішення продовжити карантинні заходи через пандемію коронавірусу до 3 травня. Про це повідомляє видання RTL-info.

На даний момент йде п'ятий тиждень з моменту оголошення карантину, однак влада впевнена, що послаблювати обмежувальні заходи ще рано.

Наголошується, що у зв'язку з продовженням карантину в середніх і початкових школах скасували іспити.

"Сьогодні ми говорили не про будь-які заходи з ослаблення обмежувальних заходів, але про продовження таких заходів, виходячи з того факту, що вірус досі не вдалося перемогти", - зазначив міністр-президент регіону Валлонія Еліо Ді Рупо.

Як повідомляли Українські Новини, головний лікар Гренландії заявив, що країна повністю перемогла коронавірус.

Крім того, у Чехії збираються знімати карантинні обмеження в 5 етапів.

Тим часом, Фінляндія зняла обмеження в'їзду і виїзду в регіоні Уусімаа, а в США заявили про завершення плану щодо зняття карантинних заходів.

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