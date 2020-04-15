Финляндия сняла ограничения въезда и выезда в регионе Уусимаа

Финляндия, где ранее завляли о подготовке чартерных рейсов в Украину для сезонных работников, снимает ограничения въезда и выезда, введенные из-за коронавируса в единственном регионе, где они были введены – Уусимаа. Об этом передает издание Yle.

Такое решение объявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, которое вступило в силу сегодня, 15 апреля, в 13:00.

Ограничение въезда-выезда в Уусимаа ввели 28 марта. Там проживает около 1,7 млн человек и расположены три из четырех крупнейших городов Финляндии. Ранее сообщалось, что запрет будет действовать до 19 апреля.

Санна Марин отметила, что конституционный комитет парламента ранее заявлял, что ограничения въезда-выезда должны быть сняты, как только ситуация улучшится.

Ситуация в Уусимаа стабилизировалась и не сильно отличается от ситуации в других частях страны.

В то же время, премьер отметила, что ситуация остается серьезной и несмотря на то, что юридического запрета больше нет, лучше избегать поездок.

Если количество новых больных в регионе снова начнет резко расти - ограничения могут восстановить.

По состоянию на 14 марта, в Финляндии было зарегистрировано 3161 подтвержденных больных коронавирус и 64 смерти от коронавируса. В больницах находятся 232 больных, из них 75 - в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщали Українські Новини, в Чехии намерены снимать карантинные ограничения в 5 этапов.

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