Коронавирус в Израиле обнаружили у восьмидневного младенца

В Израиле, где на днях от коронавируса умер бывший главный раввин государства, инфекцию COVID-19 обнаружили у младенца, которому 8 дней отроду. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как передает ведомство, в понедельник мальчика госпитализировали в медицинский центр Вольфсона в Холоне с высокой температурой. После проведения диагностики, у младенца обнаружили вирус.

Его мать, у которой нет никаких симптомов вируса, также прошла тестирование и ожидает результатов. По словам врачей, она была с ним в изоляторе.

На данный момент мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в Израиле

По последним данным, в Израиле зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19, 126 из них летальные.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле запретили праздновать масштабно Песах и призвали граждан страны провести песахальный седер лишь в кругу своей семьи.

Кроме того, коронавирус зафиксировали у министра здравоохранения Израиля и его супруги.

Также президент Израиля помогает родителям отдохнуть во время карантина, читая сказки онлайн детям.