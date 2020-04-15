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15 апреля 2020, среда, 20:56 1126
Мир 2020-04-15T21:00:07+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Израиле обнаружили у восьмидневного младенца

Коронавирус в Израиле обнаружили у восьмидневного младенца

Елизавета Кесельман
Израиль, Смерть от коронавируса, Коронавирус в Израиле, Коронавирус у младенца
Младенец. Фото: pixabay
Младенец. Фото: pixabay

В Израиле, где на днях от коронавируса умер бывший главный раввин государства, инфекцию COVID-19  обнаружили у младенца, которому 8 дней отроду. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Как передает ведомство, в понедельник мальчика госпитализировали в медицинский центр Вольфсона в Холоне с высокой температурой. После проведения диагностики, у младенца обнаружили вирус. 

Его мать, у которой нет никаких симптомов вируса, также прошла тестирование и ожидает результатов. По словам врачей, она была с ним в изоляторе.

На данный момент мальчик является самым молодым пациентом с коронавирусом в Израиле

По последним данным, в Израиле зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19, 126 из них летальные.

Как сообщали Українські Новини, в Израиле запретили праздновать масштабно Песах и призвали граждан страны провести песахальный седер лишь в кругу своей семьи.

Кроме того, коронавирус зафиксировали у министра здравоохранения Израиля и его супруги.

Также президент Израиля помогает родителям отдохнуть во время карантина, читая сказки онлайн детям.

 

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