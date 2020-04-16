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16 квітня 2020, четвер, 05:20 8
Фінанси 2020-04-16T07:45:03+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на четвер

Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на четвер

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс гривні до долара
Курс НБУ
Курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 квітня, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD, у той час, як в середу, 15 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився до 27,4544 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 квітня, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,9403
1 долар США 27,2219
1 швейцарський франк 28,1247
10 ієн 2,5340
10 російських рублів 3,6517
1 євро 29,6351

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також НБУ констатує зменшення обсягу готівки в грошовому обороті.

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