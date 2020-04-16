Гривня продовжує падати в ціні. Курс НБУ на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 квітня, на 13,20 коп. до 27,2219 UAH/USD, у той час, як в середу, 15 квітня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився до 27,4544 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 квітня, на 4,95 коп. до 27,0899 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9403 1 долар США 27,2219 1 швейцарський франк 28,1247 10 ієн 2,5340 10 російських рублів 3,6517 1 євро 29,6351

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України нагадує, що банки не будуть працювати 20 квітня, 1 і 11 травня.

Раніше повідомлялося про те, що аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину. За його словами, зміцнення гривні носить короткостроковий характер, і підтримано більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

Також НБУ констатує зменшення обсягу готівки в грошовому обороті.