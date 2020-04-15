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15 квітня 2020, середа, 22:25 8
Силові структури 2020-04-16T00:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ і поліція вилучили ряд документів при обшуку першого заступника Кличка

СБУ і поліція вилучили ряд документів при обшуку першого заступника Кличка

Надежда Комендантова
СБУ, КМДА, Микола Поворозник, Обшук
Затримання посередника нібито Миколи Поворозника.
Затримання посередника нібито Миколи Поворозника.

Служба безпеки України і поліція вилучили ряд документів у кабінеті першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, у якого 14 квітня проходили обшуки у справі про хабар.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Вилучили ряд документів, які вони (правоохоронці) вважають, що вони якісь надзвичайні. Я не знаю, що це за документи. Я їх не дивився. Нехай займаються адвокати", - сказав Поворозник.

Він висловив готовність надати всю необхідну інформацію для слідства.

"Мені нема чого приховувати. Я перший чоловік, який зацікавлений, щоб розслідування пройшло швидко, публічно і об'єктивно", - зазначив він.

Заступник голови КМДА заявив, що готовий дати свідчення в тому числі і НАБУ, якщо справу буде передано в бюро.

"Я абсолютно готовий. Я не розумію для себе - де я порушив закон? Нехай дадуть мені відповідь на це питання", - підкреслив Поворозник.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Також мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.

Раніше повідомлялося про те, що Микола Поворозник заперечує вимагання хабара. Він повідомив, що не вів ніяких розмов про неправомірної вигоди. Він зажадав від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням, за його словами, неправдивої інформації в ЗМІ.

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