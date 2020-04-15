У Зеленского заявили, что отечественные ИВЛ будут не хуже импортных

Офис Президента заявляет, что качество украинских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) соответствуют качеству импортных и в ближайшие недели украинские аппараты будут поставлены в больницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный доклад по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в государстве. На совещании сообщили, что, по выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования. Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - сказано в нем.

Министерство здравоохранения также проинформировало о готовности начать консультации онлайн с врачами в регионах по использованию аппаратов ИВЛ.

"Их будут проводить семь наиболее профессиональное практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242", - говорится в сообщении.

На совещании обсуждалась также вероятность провокаций перед Пасхой с призывами нарушать карантинные ограничения.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - сказал Зеленский.

Участники совещания также обсудили важность коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мер в областях.

Как сообщали Українськi Новини, Советник мэра Киева Максим Бахматов заявляет, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Киевской городской клинической больнице №17 только 2 предназначены для больных коронавирусом.

украинское посольство в США попросило генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить аппараты искусственной вентиляции легких.

До этого то же самое сделала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, в Украине всего 3500 таких аппаратов.

До этого временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в Киевской области 204 таких аппарата.