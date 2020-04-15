У Зеленського заявили, що вітчизняні ШВЛ будуть не гірше імпортних

Офіс Президента заявляє, що якість українських апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) відповідають якості імпортних і в найближчі тижні українські апарати будуть поставлені в лікарні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний доповідь щодо протидії поширенню коронавирусной хвороби COVID-19 в державі. На нараді повідомили, що, за висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легенів вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання. Тому вже в найближчі тижні очікується поставка українських апаратів ШВЛ в лікарні", - сказано в ньому.

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про готовність почати консультації онлайн з лікарями в регіонах по використанню апаратів ШВЛ.

"Їх проводитимуть сім найбільш професійне практиків - анестезіологів-реаніматологів. До цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень з 242", - йдеться в повідомленні.

На нараді обговорювалася також ймовірність провокацій перед Великоднем із закликами порушувати карантинні обмеження.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях - сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен усвідомлювати, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я та життя своїх близьких, родичів і людей навколо", - сказав Зеленський.

Учасники наради також обговорили важливість комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

Як повідомляли Українські Новини, Радник мера Києва Максим Бахматов заявляє, що з 24 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) у Київській міській клінічній лікарні №17 тільки 2 призначені для хворих коронавірусом.

українське посольство в США попросило генерального директора компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска надати апарати штучної вентиляції легенів.

До цього те ж саме зробила екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україні всього 3500 таких апаратів.

До цього тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в Київській області 204 таких апарату.