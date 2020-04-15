ПФ увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий на 77 гривен

Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий на 77 гривен после того, как ранее показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Так, Пенсионным фондом утвержден показатель средней заработной платы за февраль 2020 года, в сумме 9658 гривен 03 копейки.

Этот показатель утвержден в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Показатель средней заработной платы. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, максимальная сумма заработка, который может быть учтено при назначении пенсии, в этом году составляет 70 845 гривен в соответствии с установленной минимальной заработной платы на 2020 год в размере 4723 гривен.

Кроме того, Українські Новини писали о том, что в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

Тем временем, Верховная Рада увеличила дотацию Пенсионному фонду из государственного бюджета на 29,7 млрд гривен до 202,3 млрд гривен.