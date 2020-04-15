підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві
15 квітня 2020, середа, 15:58 10
Політика 2020-04-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві

Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві

Елена Новикова
КМДА, Микола Поворозник, вимагання хабара, хабарництво
Микола Поворозник. Фото: КГГА
Микола Поворозник. Фото: КГГА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тисяч хабара від забудовника, знаходиться на роботі.

Про це Українським Новинам повідомила його пресслужба.

"Він на роботі", - сказала прес-секретар.

Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Також мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.

Раніше повідомлялося про те, що Микола Поворозник заперечує вимагання хабара. Він повідомив, що не вів ніяких розмов про неправомірну вигоду. Він зажадав від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням, за його словами, неправдивої інформації в ЗМІ.

Більше новин про: КМДА Микола Поворозник вимагання хабара хабарництво

Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар ...
Викликаний на допит як свідок: Поворозник заперечу...
Поворозник не відсторонений від посади...
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні...
У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію
У Києві вже 612 хворих на коронавірус
Новини
Апеляційний суд підтримав стягнення $259 млн з Приватбанку на користь Суркісів 16:18
Обмін полоненими відбудеться на тижні, - обмудсмен Денисова 16:00
Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві 15:58
Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з ослаблення карантину, - Віталій Нестор 15:54
Криклій просив бюджетний комітет зменшити фінансування Запорізького мосту на 300 млн гривень, – Куницький 15:37
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok