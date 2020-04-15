Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, якого СБУ підозрює у вимаганні $125 тисяч хабара від забудовника, знаходиться на роботі.

Про це Українським Новинам повідомила його пресслужба.

"Він на роботі", - сказала прес-секретар.

Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відсторонений від посади. КМДА чекає визначення слідчого судді з того, що відбувалося 14 квітня в кабінеті Поворозника, для прийняття подальших рішень.

Також мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро розслідувати можливу причетність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника до вимагання хабара.

Раніше повідомлялося про те, що Микола Поворозник заперечує вимагання хабара. Він повідомив, що не вів ніяких розмов про неправомірну вигоду. Він зажадав від правоохоронних органів розібратися з розповсюдженням, за його словами, неправдивої інформації в ЗМІ.