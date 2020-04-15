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15 апреля 2020, среда, 15:10 1495
Верховная Рада и партии 2020-04-15T15:23:28+03:00
Українські Новини
Разумков созвал на завтра внеочередное заседание Рады

Разумков созвал на завтра внеочередное заседание Рады

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Внеочередное заседание, Разумков, Дмитрий Разумков
Разумков. Скриншот трансляции
Разумков. Скриншот трансляции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 13:00 16 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13:00 16 апреля 2020", - написано в нем.

На внеочередном заседании Рады будут рассмотрены законопроекты во втором чтении №1043 "О внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", №2653 "О местном самоуправлении в Украине", №2398-д "Об оборонных закупках".

Также на нем будут рассмотрены законопроекты №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" и №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)".

Внеочередное заседание созвано в связи с требованием Президента.

Как сообщали Українські Новини, 14 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения изменений в регламент 16 апреля.

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