Разумков созвал на завтра внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 13:00 16 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13:00 16 апреля 2020", - написано в нем.

На внеочередном заседании Рады будут рассмотрены законопроекты во втором чтении №1043 "О внесении изменений в Регламент Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", №2653 "О местном самоуправлении в Украине", №2398-д "Об оборонных закупках".

Также на нем будут рассмотрены законопроекты №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" и №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей)".

Внеочередное заседание созвано в связи с требованием Президента.

Как сообщали Українські Новини, 14 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения изменений в регламент 16 апреля.