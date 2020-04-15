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15 апреля 2020, среда, 13:30 140
Экономика 2020-04-15T13:30:16+03:00
Українські Новини
НБУ резко обвалил гривну. Курс нацвалюты на 16 апреля

НБУ резко обвалил гривну. Курс нацвалюты на 16 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар дорожает, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 апреля, на 17,61 коп. до 27,2265 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 апреля, на 0,92 коп. до 27,0504 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 апреля на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс покупки повысился на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Ранее Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15 апреля, на 0,92 коп. до 27,0504 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

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