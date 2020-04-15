У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію

У той час, як у Києві вже 612 хворих на коронавірус, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один в Києво-Печерській Лаврі і три - в Іонінському монастирі. Про це мер Віталій Кличко сказав на брифінгу.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 1 в Києво-Печерській Лаврі. І три - в Іонінському монастирі", - сказав Віталій Кличко.



Крім того, в Києво-Печерській Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх приміщень, а також приміщень духовної академії і семінарії.

"Вчора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх приміщень, а також приміщень духовної академії і семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру і рівень оксигенації ченцям з ознаками хвороби і тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні показання - їх госпіталізують", - сказав він.

Так, за словами мера, вчора госпіталізували з Лаври одну черницю і двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 чоловік з семінарії. Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.



Як повідомляли Українські Новини, в Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу.



Крім того, сьогодні 35-й день карантину.