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15 квітня 2020, середа, 12:42 9
Суспільство 2020-04-15T12:43:40+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію

У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію

Валерия Драгомирова
Київ, Києво-Печерська лавра, Коронавірус
Києво-Печерська Лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська Лавра. Фото: kiev-code.com.ua

У той час, як у Києві вже 612 хворих на коронавірус, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один в Києво-Печерській Лаврі і три - в Іонінському монастирі. Про це мер Віталій Кличко сказав на брифінгу.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще 1 в Києво-Печерській Лаврі. І три - в Іонінському монастирі", - сказав Віталій Кличко.


Крім того, в Києво-Печерській Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх приміщень, а також приміщень духовної академії і семінарії.

"Вчора в Лаврі провели посилену дезінфекцію всіх приміщень, а також приміщень духовної академії і семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру і рівень оксигенації ченцям з ознаками хвороби і тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні показання - їх госпіталізують", - сказав він.

Так, за словами мера, вчора госпіталізували з Лаври одну черницю і двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 чоловік з семінарії. Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу.

Крім того, сьогодні 35-й день карантину.

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