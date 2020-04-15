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15 апреля 2020, среда, 08:20 616
Общество 2020-04-15T08:26:15+03:00
Українські Новини
Сегодня 35-й день карантина. До его окончания осталось 9 дней

Сегодня 35-й день карантина. До его окончания осталось 9 дней

Валерия Драгомирова
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня начался 35-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 9 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Также гражданам нужно носить с собой документы, по улице можно передвигаться только вдвоем, собаку можно выгуливать только одному человеку, а люди старше 60 лет должны самоизолироваться. 

Как сообщали Українські Новини, Кабмин 9 апреля обновил перечень запретов на карантин, где передумал разрешать работу магазинов строительных материалов.

Кроме того, в Кабмине рассказали, когда отменят часть ограничений на карантине

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Сегодня 35-й день карантина. До его окончания осталось 9 дней
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