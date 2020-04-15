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15 апреля 2020, среда, 11:24 22
Общество 2020-04-15T11:25:09+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ попросил украинцев не выходить из дома из-за пожаров возле ЧАЭС

Глава МОЗ попросил украинцев не выходить из дома из-за пожаров возле ЧАЭС

Ольга Фандорина
Украинцы, Атмосфера, Пожар в Чернобыльской зоне, загрязнение воздуха
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua
Пожар в Чернобыльской зоне Фото: yatsenyuk.org.ua

Пока загрязненный воздух из Чернобыля движется через Киев, министр здравоохранения Максим Степанов призвал людей с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями не выходить из дома из-за пожаров в зоне ЧАЭС. Об этом сообщается на онлайн-брифинге.

В то же время, по словам министра, радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской областях и г. Киев в рамках нормы, составляет 0,11 микрорентген в час.

"Мы видим повышение частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Больше пить воды, делать влажную уборку, это очень важно для вашего состояния здоровья ", - заявил Степанов.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.

 

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