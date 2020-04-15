В Чернобыльской зоне продолжают тлеть пни и древесина

Несмотря на осадки и то, что пожар в чернобыльской Зоне отчуждения потушили, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить тлеющие пни и древесину в Чернобыльской зоне отчуждения на территории 4 лесничеств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС Киевской области, передают Українські Новини.

"По состоянию на 7:00 15 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах, пройденных огнем, на территории Корогодского, Детятковського, Парышевского и Денисовецкого лесничеств", - сказано в нем.

Открытого огня не наблюдается.

Отмечается, что инженерной техникой создано 158 км минерализованных полос.

Пожарной авиацией (2 вертолета) в течение 14 апреля осуществлены 3 сброса (6 тонн воды).

Всего на территории зоны отчуждения привлечены 521 человек и 124 единицы техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.