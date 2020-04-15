Рубль начал падать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на среду

В то время, как доллар внезапно начал дорожать, в среду, 15 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 апреля, повысился на 1 копейку до 3,16 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в среду упал на 2 копейки и составляет 3,74 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 15 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,16 3,74 Максимальный 3,55 3,95 Минимальный 2,44 3,55

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 апреля на 17,11 коп. до 27,4544 UAH/USD, курс покупки повысился на 22,57 коп. до 27,0547 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 21 коп. до 27,20 UAH/USD.

Также НБУ напоминает, что банки не будут работать 20 апреля, 1 и 11 мая.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке